Российские саночники Павличенко, Репилов и Федоров вышли в финал ЧМ в спринте

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров по итогам квалификации завоевали право продолжить бороться за награды в спринтерской гонке на чемпионате мира.

В финале спринтерских состязаний выступят пятнадцать сильнейших спортсменов. Лидер общего зачета Кубка мира Роман Репилов показал в квалификации третий результат, Степан Федоров - пятый, чемпион мира и Европы Семен Павличенко - шестой. Выбыл из борьбы только один представитель России - Александр Горбацевич занял в квалификации 19-е место. Медали в мужском спринте будут разыграны позже в пятницу.

На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в мужском спринте все три первых места заняли представители Германии - Феликс Лох выиграл золото, Энди Лангенхан - серебро, Ральф Палик - бронзу. Лучший из россиян, Федоров, занял тогда десятое место, Павличенко - 12-е, Репилов - 13-е.