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Гендиректор "Уфы" подтвердил, что футболист Пуцко проходит просмотр в клубе

Спорт
27 января, 15:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Шамиль Газизов отметил, что "Уфа" давно следила за новичком клуба Каталином Карпом
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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что футболист "Спартака" Александр Пуцко проходит просмотр в уфимской команде. Об этом Газизов сообщил ТАСС.

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Источник: "Уфа" подписала контракт с молдавским футболистом Каталином Карпом на 3,5 года

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что Пуцко пройдет просмотр в "Уфе" на сборе команды на Кипре.

"Пуцко находится на сборе с нашей командой, тренируется, и мы с ним знакомимся. Это молодой футболист, зарекомендовавший себя с хорошей стороны. Думаю, он не нуждается в комментариях, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо", - сказал Газизов.

Также собеседник ТАСС отметил, что "Уфа" давно следила за новичком клуба Каталином Карпом. "Этот трансфер согласован с тренерским штабом. Мы его вели, видели, что он очень серьезно прогрессирует и надеемся, что будет дальше прогрессировать вместе с нами", - подчеркнул гендиректор клуба.

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23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав красно-белых четыре матча. В составе выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Спартака-2" Пуцко в сезоне-2016/17 выходил на поле в десяти мачтах.

23-летний Карп выступал румынский "Вииторул". Также он играл за киевское "Динамо" и румынские ЧФР и "Стяуа". За сборную Молдавии защитник провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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