Продажа билетов на первый матч на стадионе "Фишт" в Сочи начнется 1 марта

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СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Продажа билетов на первый футбольный матч на сочинском стадионе "Фишт", реконструированном к чемпионату мира по футболу - 2018 и Кубку конфедераций - 2017, начнется с 1 марта. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу Краснодарского края.
"С 1 марта начнется продажа билетов в сети интернет и в кассах города Сочи на первый тестовый матч Россия - Бельгия, который пройдет 28 марта 2017 года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, городские власти, а также региональное министерство курортов займутся решением проблем, связанных с обеспечению болельщиков банкоматами, обменными пунктами мест размещения команд-участниц, судей и гостей города.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 финала и 1/4 финала.
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