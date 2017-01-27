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Минобороны в мае получит бассейн олимпийского уровня в Санкт-Петербурге

Спорт
27 января, 15:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
Бассейн после реконструкции будет иметь глубоководную чашу, его оснастят мультимедийной аппаратурой, электронным табло и всей необходимой инфраструктурой
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Плавательный бассейн Военного института физической культуры после завершения реконструкции в мае текущего года сможет принимать международные соревнования, в том числе олимпийского уровня. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов после проверки хода работ на этом объекте.

"К маю 2017 года строители завершат полную реконструкцию здания 50-метрового бассейна и заменят все инженерные коммуникации. Бассейн будет оснащен самым современным оборудованием, сертифицированным для проведения соревнований олимпийского масштаба", - сказал замглавы Минобороны.

Бассейн после реконструкции будет иметь глубоководную чашу, его оснастят мультимедийной аппаратурой, электронным табло и всей необходимой инфраструктурой для размещения зрителей. Он будет использовать не только для подготовки военных спортсменов, но и для посещения жителями северной столицы и ее гостями.

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