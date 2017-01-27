Машины без аккредитации не пустят в Олимпийский парк Сочи во время Кубка конфедераций

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Автомобили без аккредитации не будут пропущены на территорию Олимпийского парка в Сочи во время проведения матчей Кубка конфедераций. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.

"В период проведения матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года въезд транспортный средств без соответствующей аккредитации на территорию Олимпийского парка будет ограничен", - говорится в сообщении.

Сейчас городские власти разрабатывают транспортную схему с расписанием времени работы общественного транспорта в период Кубка конфедераций, которая будет представлена чуть позже, добавили в мэрии.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.