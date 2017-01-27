Власти региона: речи о ликвидации футбольного клуба "Кубань" не идет

КРАСНОДАР, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Ситуация в футбольном клубе "Кубань" сложная, но о ликвидации речи не идет. Об этом сообщил ТАСС вице- губернатор Краснодарского края и куратор клуба Андрей Коробка.

Футболисты "Кубани" 23 января написали письмо на имя вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты и премиальных. В письме игроки отмечают, что из-за долгов за семь месяцев могут начать бойкотировать тренировки и матчи, а также обратиться в Палату по разрешению споров РФС, чтобы расторгнуть контракты.

"Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, "Кубань" ни в коем случае не прекратит свое существование", - сказал Коробка.

По его словам, с инвестором клуба Мишелем Литваком достигнуто соглашение о финансировании текущей деятельности клуба.

"Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом", - добавил вице- губернатор.

После 24 туров "Кубань" идет на 14-м месте в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).