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Власти региона: речи о ликвидации футбольного клуба "Кубань" не идет

Спорт
27 января, 15:55 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Футболисты "Кубани" 23 января написали письмо на имя вице-премьера РФ Виталия Мутко, а также губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты
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КРАСНОДАР, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Ситуация в футбольном клубе "Кубань" сложная, но о ликвидации речи не идет. Об этом сообщил ТАСС вице- губернатор Краснодарского края и куратор клуба Андрей Коробка.

Футболисты "Кубани" 23 января написали письмо на имя вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты и премиальных. В письме игроки отмечают, что из-за долгов за семь месяцев могут начать бойкотировать тренировки и матчи, а также обратиться в Палату по разрешению споров РФС, чтобы расторгнуть контракты.

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"Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, "Кубань" ни в коем случае не прекратит свое существование", - сказал Коробка.

По его словам, с инвестором клуба Мишелем Литваком достигнуто соглашение о финансировании текущей деятельности клуба.

"Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом", - добавил вице- губернатор.

После 24 туров "Кубань" идет на 14-м месте в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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