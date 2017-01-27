Команда "Формулы-1" "Манор" признана банкротом и не примет участия в новом сезоне

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Манор" официально признана банкротом и пропустит сезон 2017 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании FRP Advisory LLP, которая осуществляла внешнее управление коллективом.

Ранее "Манор" был передан под внешнее управление. Команде не удалось найти новых инвесторов, из-за чего компания FRP Advisory LLP взяла под административное управление Just Racing Services Ltd, которая занималась операционной деятельностью "Манора".

"Вызывает глубокое сожаление, что команда была вынуждена прекратить торговлю и закрыть свои двери", - сказал администратор Джефф Роули. Сообщается, что увольнение всех 212 сотрудников начнется на следующей неделе.

В прошедшем сезоне "Манор" занял последнее место в Кубке конструкторов, заработав одно очко.