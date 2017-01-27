Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда "Формулы-1" "Манор" признана банкротом и не примет участия в новом сезоне

Спорт
27 января, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Ранее "Манор" был передан под внешнее управление
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Манор" официально признана банкротом и пропустит сезон 2017 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании FRP Advisory LLP, которая осуществляла внешнее управление коллективом.

Смотрите также
Команда "Формулы-1" "Манор" может пропустить сезон-2017 из-за финансовых проблем

Ранее "Манор" был передан под внешнее управление. Команде не удалось найти новых инвесторов, из-за чего компания FRP Advisory LLP взяла под административное управление Just Racing Services Ltd, которая занималась операционной деятельностью "Манора".

"Вызывает глубокое сожаление, что команда была вынуждена прекратить торговлю и закрыть свои двери", - сказал администратор Джефф Роули. Сообщается, что увольнение всех 212 сотрудников начнется на следующей неделе.

В прошедшем сезоне "Манор" занял последнее место в Кубке конструкторов, заработав одно очко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
"Эспрессо TV": Украина может не погасить $18 млрд иностранных кредитов в 2019 году
Темы дня
Реклама