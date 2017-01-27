Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саночница Иванова заняла шестое место в спринте на чемпионате мира

Спорт
27 января, 16:06 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Победу одержала американка Эрин Хэмлин
Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года российская саночница Татьяна Иванова заняла шестое место в женском спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Россиянка показала результат 30,099 секунды.

Смотрите также
Татьяна Иванова
Саночница Иванова стала единственной из россиянок, пробившейся в финал спринта на ЧМ

Победу одержала американка Эрин Хэмлин (30,074), второй стала швейцарка Мартина Кохер (отставание +0,009), третьей - немка Татьяна Хюфнер (+0,010).

Иванова была единственной россиянкой, сумевшей пробиться в финал (в квалификации она была третьей). Другие три российские саночницы не попали в число 15 лучших и не смогли бороться за медали в спринте: Виктория Демченко заняла 18-е место, Екатерина Батурина - 21-е, Екатерина Катникова - 23-е.

На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в спринтерской гонке Иванова заняла седьмое место, Батурина - 13-е. Победу тогда одержала Кохер, второй стала Натали Гайзенбергер из Германии, третий результата показала другая немецкая саночница Даяна Айтбергер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
Темы дня
Реклама