Часы отсчета обратного времени до ЧМ-2018 запустят в Калининграде 30 января

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Праздник, приуроченный к 500 дням до старта чемпионата мира 2018 года по футболу в России, пройдет в Калининграде 30 января. Состоится церемония запуска часов отсчета обратного времени до начала чемпионата. Об этом ТАСС сообщили в компании "САН ИнБев", выступающей организатором мероприятия при поддержке городской администрации.

"В Калининграде часы будут расположены в сквере у памятника Родина-мать", - сказал представитель компании. В мероприятии примут участие представители властей региона, также ожидается участие пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванью Натальи Ищенко, которая является послом города-организатора ЧМ-2018 Калининграда.

Часы изготовлены компанией Hublot и будут отсчитывать дни, часы и минуты до старта ЧМ, они снабжены Wi-Fi-роутером и встроенной камерой, с помощью которой каждый желающий может сделать свой снимок. "Эту фотографию можно отправить себе по почте вместе с аудиозаписью, сообщение будет доставлено адресату в 2018 году, когда начнется чемпионат мира", - уточнил собеседник агентства.

Гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Также среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.

В городском центре подготовки волонтеров к ЧМ по футболу за 500 дней до первенства также состоится встреча Натальи Ищенко. Молодые люди, принявшие решение влиться в волонтерское движение, смогут задать вопросы олимпийской чемпионке.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Они пройдут на стадионе, который строится на острове Октябрьский. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.