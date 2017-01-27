В Москве к Кубку конфедераций установят 37 пунктов для помощи туристам

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. В Москве к Кубку конфедераций 2017 года установят 37 брендированных информационных стоек для туристов. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
За ними будут дежурить городские волонтеры, владеющие английским языком, они подскажут гостям столицы, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте. Мобильные пункты помощи установят у выходов со станций Кольцевой линии метро, а также недалеко от "Библиотеки имени Ленина", "Охотного Ряда" и "Лубянки". Стойки также появятся на всех железнодорожных вокзалах Москвы и в аэропортах.
Мобильные пункты помощи туристам будут действовать во все дни турнира - с 17 июня по 2 июля. Около 140 активистов будут помогать гостям столицы с утра до вечера. Информационные стойки оформят в фирменном стиле турнира - на них будет нанесена официальная эмблема Кубка конфедераций. Волонтеров оденут в яркую униформу, а на спинах у них будет крупная надпись Volunteer ("Волонтер").
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018