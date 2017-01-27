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Гендиректор "Зенита" возглавил правовую рабочую группу Комитета по безопасности РФС

Спорт
27 января, 16:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Рабочую группу по работе с болельщиками возглавит Эдуард Латыпов
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Максим Митрофанов

Максим Митрофанов

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Максим Митрофанов возглавил правовую рабочую группу Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Владимир Маркин.

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"Этот комитет не собирался, по моим данным, полтора-два года, я не представляю, как это могло быть. Комитет - один из ключевых в РФС, потому что те вопросы, которые поднимаются и которые надо решать, - архиважные. Мы создали три рабочих группы, которые будут над ними работать", - сказал Маркин.

"Рабочую группу по работе с болельщиками возглавляет Эдуард Латыпов, группу по обеспечению безопасности на стадионах - Андрей Геннадьевич Прядкин, и Максим Митрофанов возглавил третью группу, правовую", - отметил председатель комитета.

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"Первая группа отвечает за безопасность на стадионах, будет выработана программа на предмет выявления слабых сторон в области безопасности. Вторая - группа по работе с болельщиками, хочу обратить внимание, что не с фанатами, а именно с болельщиками. И третья рабочая группа - законотворческая, правовая", - сказал Маркин.

Маркин был назначен на пост председателя Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС в ноябре 2016 года. В январе текущего года бюро исполкома РФС утвердило состав комитета, в который вошли Митрофанов, Латыпов и Прядкин.

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