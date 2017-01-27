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Маркин: футбольный стюард должен стать полноценной профессией

Спорт
27 января, 16:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам главы комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза, этой проблемой уже занимается РФС
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Владимир Маркин

Владимир Маркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Работа футбольным стюардом должна стать полноценной профессией, этих работников нужно наделить правами, а пока у них есть только обязанности. Об этом журналистам заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

Рабочую группу РФС по работе с болельщиками возглавил Эдуард Латыпов.

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"У нас есть проблема, которая сейчас решается - вопросы со стюардами. Выдвинуто предложение, что стюард должен стать полноценной профессией. У него много обязанностей, но прав нет. У нас есть болельщики, которым нельзя проходить на стадион, а стюард не может его остановить, применить физическую силу, это не в рамках его обязанностей", - сказал Маркин.

"Этой проблемой уже занимается РФС и, думаю, что изменения произойдут", - добавил он.

Маркин возглавил комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками в ноябре 2016 года. С 13 сентября 2007 года по 6 октября 2016-го он возглавлял управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ. В настоящий момент 59-летний Маркин является первым заместителем генерального директора Русгидро.

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