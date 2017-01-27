Маркин: футбольный стюард должен стать полноценной профессией

Конькобежка Фаткулина заняла третье место в забеге на 500 м на этапе КМ в БерлинеСпорт 27 января, 17:55
Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Работа футбольным стюардом должна стать полноценной профессией, этих работников нужно наделить правами, а пока у них есть только обязанности. Об этом журналистам заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.
Рабочую группу РФС по работе с болельщиками возглавил Эдуард Латыпов.
"У нас есть проблема, которая сейчас решается - вопросы со стюардами. Выдвинуто предложение, что стюард должен стать полноценной профессией. У него много обязанностей, но прав нет. У нас есть болельщики, которым нельзя проходить на стадион, а стюард не может его остановить, применить физическую силу, это не в рамках его обязанностей", - сказал Маркин.
"Этой проблемой уже занимается РФС и, думаю, что изменения произойдут", - добавил он.
Маркин возглавил комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками в ноябре 2016 года. С 13 сентября 2007 года по 6 октября 2016-го он возглавлял управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ. В настоящий момент 59-летний Маркин является первым заместителем генерального директора Русгидро.