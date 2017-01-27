Саночники Денисьев/Антонов стали девятыми в спринте на чемпионате мира

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ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли девятое место в санях-двойках в спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Россияне показали результат 30,129.
Победу одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (29,843), второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (отставание +0,106), третье - немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,113). Другие россияне Андрей Богданов и Андрей Медведев - стали 14-ми. Российский экипаж Владислава Южакова и Юрия Прохорова был дисквалифицирован за неправильный старт.
На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в спринтерской гонке экипажей саней-двоек победу одержали Вендль и Арльт, серебро выиграли австрийцы Пенц и Фишлер, третьими стали итальянцы Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер. Богданов/Медведев заняли тогда восьмое место, Денисьев/Антонов - 10-е, Южаков/Владимир Прохоров - 13-е.