Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская делегация не согласна с дисквалификацией российской двойки Владислава Южакова и Юрия Прохорова во время второго заезда спринтерской гонки чемпионата мира по санному спорту в австрийском Инсбруке и подала протест на это решение. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

Россияне были дисквалифицированы за неправильный старт.

"Протест был составлен в нужные сроки и подписан главным тренером сборной Демченко. Результаты апелляции станут известны позже, - сказал Петраков. - Мы надеялись, что нашим спортсменам дадут возможность стартовать после всех участников, но этого не произошло. Но все равно мы надеемся на справедливое разбирательство".

Как сообщил собеседник ТАСС, Южакову и Прохорову не дали команду на старт, и у российской делегации есть видеодоказательства этого нарушения регламента соревнований.

Победу в гонке одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, третье - немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. Лучший результат среди россиян показали Александр Денисьев и Владислав Антонов, занявшие девятое место.