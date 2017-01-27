Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021

Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
Саночники Денисьев/Антонов стали девятыми в спринте на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев будет защищать право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее вице-президент IBU Ивор Леготян сообщил, что проведение чемпионата мира в Тюмени является открытым вопросом. По его словам, при определенных обстоятельствах IBU может лишить город турнира. Решение может быть принято на конгрессе IBU.
"Позиции Тюменской области Владимир Якушев планирует отстаивать 8 февраля на внеочередном конгрессе IBU в австрийском Хохфильцене. Ожидается, что там, в частности, может быть рассмотрена и судьба проведения ЧМ-2021", - говорится в сообщении.
По мнению Якушева, в разговорах и слухах о лишении Тюмени права принимать чемпионат мира чувствуется влияние конкурентов из чешского Нове-Место, которые также были претендентами на его проведение. "Чешская команда почему-то была уверена, что должна проводить у себя чемпионат мира 2020 или 2021 года. Этого не случилось и, видимо, ее самолюбие было ущемлено, теперь в нашу сторону идет желчь. Но никто не мешает Нове-Место подать заявку в 2018 году и претендовать на следующее мировое первенство, здесь все как в спорте: сегодня проиграл, а завтра - выиграл, главное - соревноваться честно", - добавил губернатор.
Он также рассказал о долгой и тщательной подготовке к проведению соревнований в Тюменской области, о работе по совершенствованию стадиона, который, по мнению многих зарубежных экспертов и спортсменов, является одним из лучших в мире. "Мы тщательно готовили презентацию Тюменской области к конгрессу IBU в Кишиневе в 2016 году, ощущали поддержку болельщиков не только нашего региона, но и всей страны, они ждут праздник биатлона в России. Мы будем добиваться того, чтобы Тюмень смогла принять долгожданные соревнования по биатлону, мы знаем, что при голосовании членами IBU за наш город в 2016 году были соблюдены все юридические моменты, нарушений не допущено, это решение законно. У наших противников должны быть весомые аргументы, чтобы лишить нас этого права, я надеюсь, что разум восторжествует", - резюмировал Якушев.