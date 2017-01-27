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Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018

Спорт
27 января, 17:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками считает, что в мировом сообществе специально формируется негативное мнение о России в преддверии чемпионата мира
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Владимир Маркин

Владимир Маркин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин исключает возможность повторения стычек между российскими и британскими болельщиками на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом он заявил журналистам.

На чемпионате Европы - 2016 во Франции происходили неоднократные стычки между российскими и британскими болельщиками.

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"Повторение Марселя не произойдет, и на это есть много причин. Посмотрите все международные соревнования, которые проводились в России, например, Олимпиада в Сочи. К нам не было даже малейших замечаний. То, что произошло в Европе или за океаном, и то что произойдет у нас - разные вещи", - сказал Маркин.

"К нам приковано особое внимание со всего мира, у нас ищут любую соринку в глазу. И Кубок конфедераций, и чемпионат мира должен пройти не то что гладко, а идеально. И наш комитет внесет определенную лепту в это", - добавил он.

Также глава комитета рассказал, о чем говорилось на первом заседании под его председательством.

"Говорили о проблеме пиротехники на стадионе, ведь это действительно составляет угрозу безопасности болельщиков. У нас скоро возобновляется чемпионат России, и до него нужно уже проработать какие-то предложения. Если говорить языком театралов - это прогон спектакля, и все наши предложения мы уже должны обкатать. Кубок конфедераций станет уже генеральной репетицией перед мировым первенством", - отметил глава комитета.

Культуру боления нужно прививать всем

Маркин считает, что в мировом сообществе специально формируется негативное мнение о России в преддверии чемпионата мира.

"К нам должно приехать много болельщиков из-за рубежа. Сейчас делается все, чтобы спровоцировать, сделать так, чтобы туристы не ехали в страну, показать, как у нас все плохо. Конечно, это выходит за пределы ответственности нашего комитета. Россию надо популяризовать и показывать, что у нас все хорошо", - считает Маркин.

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"Чемпионат Мира и Кубок конфедераций - это презентация страны. Когда проходят Олимпийские игры - вы показываете один город, а на мировом первенстве - двенадцать, самых разных, и болельщики должны увидеть, что у нас прекрасная инфраструктура и прекрасные отзывчивые добрые люди", - добавил он.

Также Маркин выразил мнение, что культуру боления нужно прививать всем, даже самым злостным хулиганам.

"У нас есть термин - футбольный хулиган, оно пришло к нам из Англии. Он бывает или мелким, или злостным. Футбол создан для того, чтобы люди любовались красивой игрой. В работе с болельщиками нужно прививать именно культуру боления, даже среди отъявленных хулиганов", - отметил глава комитета.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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