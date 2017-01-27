Все объявления в московском метро во время Кубка конфедераций продублируют на английском

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. В московском метро к началу Кубка конфедераций 2017 года будет введен единый стандарт звуковых объявлений для пассажиров, которые будут также продублированы на английском языке. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com.
Кроме того, на английский переведут сообщения о правилах поведения в подземке, которые звучат на эскалаторах. На Московском центральном кольце голосовые объявления в поездах уже продублировали на английский.
"Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Так, сообщения на английском языке уже звучат во всем подвижном составе Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена. Уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии, а до начала Кубка Конфедераций - на всех линиях московского метро", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
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