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Все объявления в московском метро во время Кубка конфедераций продублируют на английском

Спорт
27 января, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Кроме того, на английский переведут сообщения о правилах поведения в подземке, которые звучат на эскалаторах
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. В московском метро к началу Кубка конфедераций 2017 года будет введен единый стандарт звуковых объявлений для пассажиров, которые будут также продублированы на английском языке. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com.

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Кроме того, на английский переведут сообщения о правилах поведения в подземке, которые звучат на эскалаторах. На Московском центральном кольце голосовые объявления в поездах уже продублировали на английский.

"Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Так, сообщения на английском языке уже звучат во всем подвижном составе Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена. Уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии, а до начала Кубка Конфедераций - на всех линиях московского метро", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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