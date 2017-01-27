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Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий язык

Спорт
27 января, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Специалист отметил, что строить какие-то прогнозы о работе Бушманова с молодежной сборной пока рано
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Валерий Непомнящий

Валерий Непомнящий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и новый старший тренер молодежной сборной Евгений Бушманов смогут найти общий язык в вопросе взаимодействия команд, так как оба тренера прошли школу московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал известный российский специалист Валерий Непомнящий.

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Бушманов подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года во вторник. Непомнящий ранее сообщил, что принял предложение возглавить департамент сборных РФС. По информации ТАСС, речь идет о том, что специалист сменит Николая Писарева на посту спортивного директора организации, который отвечает за молодежные сборные страны. Непомнящий отметил, что ситуация с его назначением остается прежней, а вопросы стоит задать руководству РФС.

По словам Непомнящего, кандидатуру Бушманова предложил не он. "Кандидатуру предложил я? Ничего подобного", - заявил он.

"Так как и Черчесов, и Бушманов прошли систему московского "Спартака", думаю, что они совместно выдумают схемы, какую-то концепцию взаимодействия, которая может привести к хорошим результатам. Это очевидно", - считает Непомнящий.

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Специалист отметил, что строить какие-то прогнозы о работе Бушманова с молодежной сборной пока рано. "Чтобы давать какие-то прогнозы по игре молодежной сборной после назначения Бушманова, нужно быть сверхоптимистом. Да, у Евгения Александровича есть определенный опыт по работе с молодежью, который может помочь ему в работе со сборной, но не более", - сказал собеседник ТАСС.

Тренерская карьера Бушманова

Бушманов начал карьеру тренера с работы старшим тренером дублирующих составов - сначала в ярославском "Шиннике" (2004 год), а затем в подмосковном "Сатурне" (2004-2007). В 2008 году Бушманов был одним из помощников главного тренера московского "Локомотива" Рашида Рахимова. В декабре 2009-го специалист стал ассистентом главного тренера подмосковных "Химок", а в 2010-м возглавил команду.

Летом 2013 года Бушманов был назначен тренером созданной незадолго до этого команды "Спартак-2". В сезоне-2013/14 красно-белые заняли четвертое место в зоне "Центр" второго дивизиона чемпионата страны, а в следующем, когда команду перевели в зону "Запад", выиграли турнир и завоевали право выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По итогам прошлого сезона команда стала там пятой, а в текущем идет на шестом месте после 24 туров с 36 очками.

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