Баскетболисты "Автодора" сыграют с немецким "Ольденбургом" в 1/16 финала Лиги чемпионов

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Автодор" сыграет с немецким "Ольденбургом" в 1/16 финала Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (FIBA).
Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском Ми.
По итогам группового раунда турнира баскетболисты cаратовского клуба заняли четвертое место, одержав семь побед в 14 матчах. Немецкая команда завершила групповой турнир на втором месте, победив в девяти встречах.
Матчи 1/16 финала пройдут 7 и 21 февраля.