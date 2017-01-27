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Баскетболисты "Автодора" сыграют с немецким "Ольденбургом" в 1/16 финала Лиги чемпионов

Спорт
27 января, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
По итогам группового раунда турнира баскетболисты cаратовского клуба заняли четвертое место, одержав семь побед в 14 матчах
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Автодор" сыграет с немецким "Ольденбургом" в 1/16 финала Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (FIBA).

Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском Ми.

По итогам группового раунда турнира баскетболисты cаратовского клуба заняли четвертое место, одержав семь побед в 14 матчах. Немецкая команда завершила групповой турнир на втором месте, победив в девяти встречах.

Матчи 1/16 финала пройдут 7 и 21 февраля.

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