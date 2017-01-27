Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклонена

Спорт
27 января, 17:35 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
По информации ТАСС, россияне были дисквалифицированы за неправильный старт, после чего делегация подала протест на решение судей
Поделиться
Материал из 1 страницы
Альберт Демченко

Альберт Демченко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Апелляция на дисквалификацию российской двойки Владислав Южаков/Юрий Прохоров во время спринтерской гонки чемпионата мира по санному спорту была отклонена. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Смотрите также
Владислав Южаков и Юрий Прохоров
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ

По информации ТАСС, россияне были дисквалифицированы за неправильный старт, после чего делегация подала протест на решение судей. По словам представителей российской команды, Южакову и Прохорову не давали команду на старт, и у делегации есть видеодоказательства данного нарушения.

"Наша апелляция отклонена. Организаторы соревнований утверждают, что сигнал на старт был подан вовремя, а наша видеозапись с большого экрана их не устраивает. Результаты спринта не будут пересмотрены", - сказал Демченко.

Победу в гонке одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, третье - немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. Лучший результат среди россиян показали Александр Денисьев и Владислав Антонов, занявшие девятое место.

Чемпионат мира проходит в австрийском Инсбруке и завершится в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
CBS: советник Трампа рассказала об одной из тем разговора президентов РФ и США
4
Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ
5
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
6
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама