Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклонена

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Апелляция на дисквалификацию российской двойки Владислав Южаков/Юрий Прохоров во время спринтерской гонки чемпионата мира по санному спорту была отклонена. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Альберт Демченко.

По информации ТАСС, россияне были дисквалифицированы за неправильный старт, после чего делегация подала протест на решение судей. По словам представителей российской команды, Южакову и Прохорову не давали команду на старт, и у делегации есть видеодоказательства данного нарушения.

"Наша апелляция отклонена. Организаторы соревнований утверждают, что сигнал на старт был подан вовремя, а наша видеозапись с большого экрана их не устраивает. Результаты спринта не будут пересмотрены", - сказал Демченко.

Победу в гонке одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, третье - немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. Лучший результат среди россиян показали Александр Денисьев и Владислав Антонов, занявшие девятое место.

Чемпионат мира проходит в австрийском Инсбруке и завершится в воскресенье.