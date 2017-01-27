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Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕ

Спорт
27 января, 17:41 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Во время исполнения короткой программы Коляда сорвал тройной аксель и получил 83,96 балла
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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© Станислав Красильников/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Михаил Коляда назвал непростительной свою ошибку во время исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Остраве. Об этом Коляда заявил журналистам.

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Во время исполнения короткой программы Коляда сорвал тройной аксель и получил 83,96 балла.

"Сам пока не понял, что произошло - на тренировках такого давненько не было. Это непростительно. Когда соревнования проходят на таком уровне, "бабочки" делать вообще нельзя. Видимо, какая-то нотка неуверенности во мне все равно сидит", - сказал Коляда.

По словам спортсмена, он не будет усложнять свой прокат в произвольной программе. "Буду делать все то же самое, что и на чемпионате России", - отметил Коляда.

В мужском одиночном катании Россию также представляют Максим Ковтун и Александр Самарин.

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