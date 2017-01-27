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Лексина и Чумикова завоевали серебряные медали на турнире по борьбе имени Ивана Ярыгина

Спорт
27 января, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Турнир завершится 29 января, общий призовой фонд составляет 6,4 млн рублей
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россиянки Дарья Лексина, Вероника Чумикова и Юлия Пронцевич завоевали серебряные медали на проходящем в Красноярске турнире по борьбе имени Ивана Ярыгина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Лексина стала второй в весовой категории до 48 кг, в финальной схватке уступив японке Юи Сусаки. Чумикова завоевала медаль в весовой категории до 58 кг, проиграв в финале Айсулуу Тамубековой из Киргизии. Пронцевич, выступающая в весе до 60 кг, в финальном поединке уступила японке Кацуки Сакагами.

Турнир завершится 29 января. Общий призовой фонд составляет 6,4 млн рублей.

Иван Ярыгин - советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в весовой категории до 100 кг, после окончания карьеры - главный тренер сборной СССР по вольной борьбе.

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