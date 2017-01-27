Лексина и Чумикова завоевали серебряные медали на турнире по борьбе имени Ивана Ярыгина

Конькобежка Фаткулина заняла третье место в забеге на 500 м на этапе КМ в БерлинеСпорт 27 января, 17:55
Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россиянки Дарья Лексина, Вероника Чумикова и Юлия Пронцевич завоевали серебряные медали на проходящем в Красноярске турнире по борьбе имени Ивана Ярыгина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Лексина стала второй в весовой категории до 48 кг, в финальной схватке уступив японке Юи Сусаки. Чумикова завоевала медаль в весовой категории до 58 кг, проиграв в финале Айсулуу Тамубековой из Киргизии. Пронцевич, выступающая в весе до 60 кг, в финальном поединке уступила японке Кацуки Сакагами.
Турнир завершится 29 января. Общий призовой фонд составляет 6,4 млн рублей.
Иван Ярыгин - советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в весовой категории до 100 кг, после окончания карьеры - главный тренер сборной СССР по вольной борьбе.