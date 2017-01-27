Президент "Урала": бывший футболист "Барселоны" Ролон не подошел клубу

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист Макси Ролон не подошел екатеринбургскому "Уралу" и покинул расположение команды. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

22-летний Ролон проходил просмотр в "Урале" на первом замнем сборе российской команды на Кипре.

"Ролон покинул расположение "Урала", он нам не подошел. Мы посмотрели и сказали, что он не подходит, после чего его агенты быстро забрали и купили билет", - сказал Иванов.

Ранее Ролон являлся игроком молодежной команды испанской "Барселоны". Затем его клубом был бразильский "Сантос", в который он перешел в начале 2016 года. Но уже с лета 2016 года аргентинец является свободным агентом.