Футболист "Рубина" Бергстрем перешел в "Грассхоппер" на правах аренды

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Рубин" Эмиль Бергстрем перешел в швейцарский "Грассхоппер" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Бергстрем перешел в "Рубин" зимой 2016 года, за казанский клуб 23-летний швед провел 16 матчей и забил один гол.