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Эксперт: участие сестер Уильямс в финале Australian Open говорит о кризисе тенниса

Спорт
27 января, 18:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
До этого сестры Уильямс играли между собой в решающем матче турнира серии Большого шлема восемь раз, шесть побед остались за Сереной
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Серена и Венус Вильямс

Серена и Венус Вильямс

© EPA/ALEX MURRAY

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выход в финал Australian Open в женском одиночном разряде сестер Серены и Винус Уильямс является свидетельством кризиса мирового тенниса. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

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"Участие сестер Уильямс в финале похоже на анекдот, хотя это заслуженные спортсменки, которые изменили женский теннис, сделали его более мощным, за что им огромное спасибо, но, с другой стороны, это кризис мирового тенниса. Где молодежь, которая давно должна была подвинуть ветеранов? Это означает отсутствие достойных конкурентов, что является виной молодых спортсменок", - заявил Янчук.

До этого сестры Уильямс играли между собой в решающем матче турнира серии Большого шлема восемь раз, шесть побед остались за Сереной. Последний финал между сестрами датирован 2009 годом, когда спортсменки определяли победителя Уимлбдонского турнира. Серена близка к рекорду по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. Сейчас на ее счету 22 титула, как и у немки Штеффи Граф.

Финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде состоится 28 января.

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