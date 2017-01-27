Эксперт: участие сестер Уильямс в финале Australian Open говорит о кризисе тенниса

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выход в финал Australian Open в женском одиночном разряде сестер Серены и Винус Уильямс является свидетельством кризиса мирового тенниса. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
"Участие сестер Уильямс в финале похоже на анекдот, хотя это заслуженные спортсменки, которые изменили женский теннис, сделали его более мощным, за что им огромное спасибо, но, с другой стороны, это кризис мирового тенниса. Где молодежь, которая давно должна была подвинуть ветеранов? Это означает отсутствие достойных конкурентов, что является виной молодых спортсменок", - заявил Янчук.
До этого сестры Уильямс играли между собой в решающем матче турнира серии Большого шлема восемь раз, шесть побед остались за Сереной. Последний финал между сестрами датирован 2009 годом, когда спортсменки определяли победителя Уимлбдонского турнира. Серена близка к рекорду по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. Сейчас на ее счету 22 титула, как и у немки Штеффи Граф.
Финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде состоится 28 января.