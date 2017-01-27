Дэйли: клубы НХЛ пока не поддерживают приостановку чемпионата ради ОИ-2018 в Южной Корее

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока не поддерживают приостановку регулярного чемпионат ради Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Ранее СМИ сообщили о том, что НХЛ склонна отказаться отпускать игроков, а в случае положительного исхода переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF) часть матчей олимпийского турнира могут перенести в Сеул.

"Окончательное решение не было принято, хотя в настоящее время владельцы не поддерживают приостановку сезона для проведения Олимпийских игр в Южной Корее, - сказал Дэйли. - Время, когда будет принято окончательное решение, еще не определено".

МОК и IIHF уже довольно длительное время ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков, чтобы уговорить стороны за океаном отпустить игроков лиги на Олимпийские игры. НХЛ и профсоюз, в частности, выставили условия, чтобы принимающая сторона оплатила страховку и прочие логистические расходы на сумму порядка $10 млн. МОК отказался выплачивать такие деньги, и основное финансовое бремя легло на IIHF.

По словам различных сторон, деньги на страховку игроков НХЛ были найдены. Однако в декабре на последнем совете владельцев клубы дали понять, что не поддерживают приостановку сезона-2017/18, поскольку это, по их мнению, ведет к убыткам и повышенному риску травм среди игроков. В конце декабря Дэйли уже говорил, что пока не видит весомых причин отпускать игроков в Пхенчхан.

Глава IIHF Рене Фазель отправился в Лос-Анджелес, где 28 и 29 января пройдет звездный уикенд НХЛ. Фазель входит в комиссию по выбору 100 лучших игроков за всю историю лиги, а также проведет переговоры с руководством лиги. Ранее Фазель сообщил, что окончательное решение по участию хоккеистов лига может принять в феврале.