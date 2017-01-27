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Всемирная ассоциация олимпийцев пожизненно отстранила Лебедеву от исполкома организации

Спорт
27 января, 18:24 дата обновления: 27 января, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Ранее Лебедева вышла из состава исполкома WOA
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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) пожизненно отстранила россиянку Татьяну Лебедеву от работы в исполнительном комитете организации после того, как ее допинг-проба с Олимпийских игр 2008 года в Пекине дала положительный результат по итогам перепроверки. Об этом сообщается на официальном сайте WOA.

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25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что допинг-проба Лебедевой после перепроверки дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. Из-за этого комитет лишил спортсменку двух завоеванных на Играх в Пекине серебряных медалей.

Ранее Лебедева вышла из состава исполкома WOA. "Во время срочного заседания исполнительного комитета WOA вчера поздно вечером, WOA признал Татьяну Лебедеву виновной в нарушения кодекса поведения организации в то время как она была членом исполнительного комитета WOA. Следовательно, она получит пожизненный запрет на право баллотироваться на выборах в исполнительный комитет WOA", - говорится в сообщении.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что допинг-проба Лебедевой после перепроверки дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. Из-за этого комитет лишил спортсменку двух завоеванных на Играх в Пекине серебряных медалей.

Спортсменка вошла в исполком в октябре 2015 года, когда генеральная ассамблея организации проходила в Москве.

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