Более 96% отелей и хостелов в Свердловской области получили "звезды" к ЧМ-2018

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подавляющее большинство (96,3%) отелей и хостелов в Свердловской области прошли процедуру категорирования для получения "звезд" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на сайт Министерства культуры.

Классификацию прошли 260 объектов размещения из 270.

Ранее сообщалось, что отели Екатеринбурга, которые примут гостей чемпионата мира, оснастят системами безопасности, отвечающими современным международным стандартам. Пока у контролирующих органов есть нарекания к владельцам объектов. Чаще всего это малое количество видеокамер для наблюдения за прилегающей территорией и недостаточное время хранения записей. Кроме того, не все входы и выходы контролируются охраной, часто не проводится досмотр автотранспорта при въезде на парковку с фасада объекта, службы охраны не обеспечены стационарными и ручными металлодетекторами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

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