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Более 96% отелей и хостелов в Свердловской области получили "звезды" к ЧМ-2018

Спорт
27 января, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Классификацию прошли 260 объектов размещения из 270
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© Александр Зеликов/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подавляющее большинство (96,3%) отелей и хостелов в Свердловской области прошли процедуру категорирования для получения "звезд" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на сайт Министерства культуры.

Классификацию прошли 260 объектов размещения из 270.

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Ранее сообщалось, что отели Екатеринбурга, которые примут гостей чемпионата мира, оснастят системами безопасности, отвечающими современным международным стандартам. Пока у контролирующих органов есть нарекания к владельцам объектов. Чаще всего это малое количество видеокамер для наблюдения за прилегающей территорией и недостаточное время хранения записей. Кроме того, не все входы и выходы контролируются охраной, часто не проводится досмотр автотранспорта при въезде на парковку с фасада объекта, службы охраны не обеспечены стационарными и ручными металлодетекторами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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