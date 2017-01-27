Демченко удовлетворен выступлением российских саночников в первый день ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту в первый день чемпионата мира выступила достойно, завоевав одну серебряную медаль в мужском спринте. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

В первый день чемпионата мира были разыграны три комплекта медалей в женском и мужском спринте, а также в спринтерских состязаниях мужских экипажей саней-двоек. В активе сборной России серебро Романа Репилова, Семен Павличенко занял четвертое место. В женских заездах лидер российской команды Татьяна Иванова показала шестой результат.

"Чемпионат мира только начинается, и итогами первого дня я, в принципе, удовлетворен, - заметил Демченко. - Серебро Репилова - это, конечно, хороший результат. Но и Павличенко, которому до бронзы не хватило чуть-чуть, тоже заслуживает уважения. Шестое место Ивановой позволяет с оптимизмом смотреть в завтрашний день, когда будут обычные соревнования".

"Если говорить про экипажи саней-двоек, то ребята сегодня не справились с заездами, - отметил собеседник ТАСС. - А что касается дисквалификации за затяжку старта Владислава Южакова и Юрия Прохорова, то я продолжаю считать ее странной".

Главный тренер сборной России напомнил, что на этой трассе российские спортсмены очень давно не выигрывали медалей, и он рад, что Репилову удалось прервать эту печальную традицию.

В субботу будут разыграны медали у женщин и среди экипажей мужских саней-двоек.