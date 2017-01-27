Ковтун назвал героем фигуриста Самохина, катавшегося на ЧЕ в чужих коньках

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Максим Ковтун считает героем израильского спортсмена Даниэля Самохина, выступавшего в короткой программе на чемпионате Европы в чужих коньках. Об этом Ковтун сказал журналистам.

Коньки Самохина потерялись при перелете из Лос- Анджелеса, он вынужден был выступать на коньках брата. Спортсмен получил 50,33 балла за короткую программу и занял место ниже 30-го.

"Он просто герой. Я не представляю, как можно кататься на чужих коньках", - отметил Ковтун.

"Для меня это очень тонкий момент - я обязательно катаюсь на коньках, которые меньше, а потом они раскатываются. Я должен чувствовать ногу в коньке, чтобы ботинок ее сжимал. В моем случае исключено кататься на чужих коньках, я бы не стал рисковать своими ногами", - добавил Ковтун.

Ковтун занимает второе место по итогам короткой программы, произвольную программу спортсмены представят в субботу.