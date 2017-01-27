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Фигурист Самарин считает, что опыт выступления на ЧЕ поможет ему в дальнейшем

Спорт
27 января, 18:51 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Самарин занял девятое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Остраве
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Александр Самарин

Александр Самарин

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Александр Самарин считает, что полученный на чемпионате Европы опыт поможет ему перед всеми последующими соревнованиями. Об этом он сказал журналистам.

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Самарин занял девятое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Остраве.

"Это огромнейший опыт, он мне поможет в дальнейшем, в различных стартах. Не могу сказать, что я удовлетворен, но этот прокат дал мне многое понять. В целом получилось нормально - средний, рабочий прокат", - сказал Самарин.

"Здесь в плане нервов было намного легче - все-таки это дебют, первый такой масштабный старт. Никакой трагедии в этом прокате нет, балл я получил достойный. Обозначились те недочеты, которые не до конца были устранены за промежуток времени между стартами. Буду над ними работать", - добавил он.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.

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