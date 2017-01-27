Фигурист Самарин считает, что опыт выступления на ЧЕ поможет ему в дальнейшем

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Александр Самарин считает, что полученный на чемпионате Европы опыт поможет ему перед всеми последующими соревнованиями. Об этом он сказал журналистам.

Самарин занял девятое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Остраве.

"Это огромнейший опыт, он мне поможет в дальнейшем, в различных стартах. Не могу сказать, что я удовлетворен, но этот прокат дал мне многое понять. В целом получилось нормально - средний, рабочий прокат", - сказал Самарин.

"Здесь в плане нервов было намного легче - все-таки это дебют, первый такой масштабный старт. Никакой трагедии в этом прокате нет, балл я получил достойный. Обозначились те недочеты, которые не до конца были устранены за промежуток времени между стартами. Буду над ними работать", - добавил он.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.