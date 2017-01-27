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Саночник Репилов немного разочарован, что не стал чемпионом мира в спринте

Спорт
27 января, 18:58 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Россиянин выиграл второе место на ЧМ
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Роман Репилов

Роман Репилов

© EPA/ARNO BURGI, архив

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Роман Репилов, занявший второе место в спринте на чемпионате мира в австрийском Инсбруке, испытывает небольшое чувство разочарования от того, что не сумел стать первым. Об этом Репилов сообщил ТАСС.

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Победу одержал австриец Вольфганг Киндль, третье место занял итальянец Доминик Фишналлер. Другой россиянин Семен Павличенко стал четвертым, Степан Федоров - 11-м, Александр Горбацевич выбыл в квалификации, заняв 19-е место. Медаль лидера общего зачета Кубка мира Репилова стала первой для россиян на турнире.

"Я, в принципе, доволен вторым местом, но все-таки лучше было стать первым, - признался Репилов. - Все-таки чемпион мира - это звучит совсем по-другому. Поэтому, испытываю чувство небольшой обиды".

"У меня в этом сезоне спринт получается, поэтому я сегодня намерен был выиграть гонку, - продолжил саночник. - Но впереди есть классическая гонка. Думаю, мы с Семеном Павличенко настроимся и выиграем медали и в ней".

Репилов после этапа Кубка мира в латвийской Сигулде стал победителем общего зачета Кубка мира в спринтерских гонках.

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