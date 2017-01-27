Рекорд расточительности: ФИФА представила годовой отчет о трансферах игроков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем рынка международных трансферов в 2016 году вырос на 14% - до рекордных $4,79 млрд, следует из годового отчета FIFA TMS - системы Международной федерации футбола (ФИФА), в которой регистрируются все переходы игроков.

В 2016 году была совершена 14 591 трансферная сделка - на 990 больше, чем в 2015-м. 66% из них были связаны со сроком истечения контрактов у игроков с клубами, 14% - это переходы на правах аренды, 12% - договоренности между клубами, восемь процентов - возвращения футболистов из аренды. Чаще всего клубы меняли игроки от 22 до 25 лет - в 33% случаев, реже всего - футболисты младше 18 лет (меньше одного процента).

Согласно данным FIFA TMS, с 2010 года клубы в общей сложности потратили на трансферы $22,67 млрд. Как уже было сказано, самым расточительным оказался 2016-й год; в 2015-м клубы израсходовали на покупку игроков $4,19 млрд, в 2014-м - $4,08 млрд, в 2013-м - $3,98 млрд, в 2012-м - $2,71 млрд. В трансферных делах в 2016 году участвовало 4379 клубов (на 178 больше, чем в 2015-м) из 178 ассоциаций-членов ФИФА - при том, что в ФИФА всего входят 211 ассоциаций.

Самыми активными были бразильские клубы - как по "входящим" трансферам (678), так и по "исходящим" (806). Что касается гражданства игроков, с участием которых осуществлялись трансферы, то и здесь лидером является Бразилия (1642). За бразильских футболистов в 2016 году было заплачено в общей сложности $593,9 млн. Немного отстали французские футболисты - их переходы суммарно обошлись клубам в $521 млн - тут нельзя не вспомнить, что самым дорогим игроком в истории футбола в 2016 году стал именно представитель Франции Поль Погба, за которого английский "Манчестер Юнайтед" выплатил итальянскому "Ювентусу" €105 млн.

Россия перестала экономить

Если же говорить о конфедерациях, то вполне прогнозируемо больше всего переходов было осуществлено в странах, чьи футбольные власти являются членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - 8346 "входящих", 8132 "исходящих". Всего клубы из Европы в 2016 году потратили на трансферы $3,934 млрд (на 8,2% больше, чем в 2015-м), а заработали - $3,955 млрд (+ 11,5%).

Самыми неэкономными на трансферы были английские клубы (не только в Европе, но и в мире), заплатившие за футболистов $1,373 млрд. На втором месте в мире по этому показателю - клубы из Германии ($508,7 млн), на третьем - из Испании ($508,7), на четвертом - из Италии ($508,5), на пятом - из Китая ($451,3), на шестом - из Франции ($207,7), на седьмом - из Португалии ($178,2), на восьмом - из России ($114,1).

Руководство Российской футбольной премьер-лиги не раз говорило о том, что после падения рубля российские клубы стали вести себя на трансферном рынке куда скромнее, чем раньше. Однако, судя по исследованию FIFA TMS, в 2016 году клубы из России не экономили, потратив на трансферы на 383% больше, чем в 2015-м. Так значительно, как у российских клубов, расходы на трансферы по сравнению с предыдущим годом не увеличились ни у каких других - к примеру, траты китайских клубов на переходы игроков в 2016 году стали больше, чем в 2015-м "лишь" на 168,2%.

Денежный донор из Шанхая

Также на восьмой позиции российские клубы идут и в таблице доходов от трансферов, заработав в 2016 году $184,6 млн.

Выше расположились клубы из Бразилии ($263,6 млн), Англии ($312,8), Германии ($358,7), Португалии ($419,1), Франции ($453,8), Италии ($486,2) и Испании ($554,5). Таким образом, совокупная чистая прибыль российских клубов на продаже игроков составила $70,5 млн. Это больше, чем, у, например, клубов из Испании ($54,5 млн), но меньше, чем у клубов из Швейцарии ($73), Аргентины ($90,5), Нидерландов ($105,7), Украины ($111,5), Бразилии ($178,3), Португалии ($240,8) и Франции ($246,2). Наибольшие убытки из- за трансферов понесли английские и китайские клубы - $1,060 млрд и $440,9 млн соответственно.

Самый большой денежный оборот у российских клубов сложился с китайскими (конкретно с "Шанхай СИПГ") - пускай переходов было всего два (не считая арендного соглашения с ЦСКА нигерийского нападающего Аарона Оланаре, который принадлежит "Гуанчжоу Фули"), но принесли они, по данным FIFA TMS, $65,5 млн: в июне "Шанхай СИПГ" приобрел у санкт-петербургского "Зенита" бразильского нападающего Халка, а в декабре купил у "Краснодара" узбекского полузащитника Одила Ахмедова.