Латвия отказалась от участия в Юношеском олимпийском фестивале из-за угрозы терактов

РИГА, 27 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия не будет участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме в связи с чрезвычайным положением и нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Такое решение в пятницу принял исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛOK).

Как сообщает пресс-служба ЛОК, комитет запросил по этому вопросу мнения у родителей каждого из спортсменов, которые должны были участвовать в состязаниях, а также у руководства спортивных федераций. Полученные ответы были очень противоречивыми, однако большинство высказалось против участия в турнире.

"На мой взгляд, никакие возможные финансовые потери, которые несомненно появятся в случае отказа от участия в соревнованиях, не могут быть ценнее, чем душевное спокойствие родителей и безопасность и здоровье их детей, чего ни ЛОК, ни организаторы мероприятия на 100% обеспечить не могут", - отметил президент ЛОК Алдонс Врублевскис. "Поэтому я считаю, что исполком ЛОК принял правильное решение - не ехать на фестиваль и не рисковать здоровьем и безопасностью спортсменов. У молодых спортсменов будет еще много разных возможностей показать себя в спорте", - добавил он.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится с 11 по 18 февраля в Эрзуруме. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов накануне принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции. При этом более 15 стран Европы полностью или частично отказались от участия в состязаниях.

Латвию на соревнованиях должны были представлять 50 молодых спортсменов в девяти видах спорта.

Ранее МИД балтийской республики выступил с рекомендацией серьезно взвешивать необходимость поездок в Турцию, где все еще действует чрезвычайное положение и сохраняется высокая вероятность террористических атак.