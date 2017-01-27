Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Латвия отказалась от участия в Юношеском олимпийском фестивале из-за угрозы терактов

Спорт
27 января, 19:15 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Латвийский олимпийский комитет запросил по этому вопросу мнения у родителей каждого из спортсменов, которые должны были участвовать в состязаниях, а также у руководства спортивных федераций
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 27 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия не будет участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме в связи с чрезвычайным положением и нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Такое решение в пятницу принял исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛOK).

Как сообщает пресс-служба ЛОК, комитет запросил по этому вопросу мнения у родителей каждого из спортсменов, которые должны были участвовать в состязаниях, а также у руководства спортивных федераций. Полученные ответы были очень противоречивыми, однако большинство высказалось против участия в турнире.

"На мой взгляд, никакие возможные финансовые потери, которые несомненно появятся в случае отказа от участия в соревнованиях, не могут быть ценнее, чем душевное спокойствие родителей и безопасность и здоровье их детей, чего ни ЛОК, ни организаторы мероприятия на 100% обеспечить не могут", - отметил президент ЛОК Алдонс Врублевскис. "Поэтому я считаю, что исполком ЛОК принял правильное решение - не ехать на фестиваль и не рисковать здоровьем и безопасностью спортсменов. У молодых спортсменов будет еще много разных возможностей показать себя в спорте", - добавил он.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится с 11 по 18 февраля в Эрзуруме. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов накануне принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции. При этом более 15 стран Европы полностью или частично отказались от участия в состязаниях.

Латвию на соревнованиях должны были представлять 50 молодых спортсменов в девяти видах спорта.

Ранее МИД балтийской республики выступил с рекомендацией серьезно взвешивать необходимость поездок в Турцию, где все еще действует чрезвычайное положение и сохраняется высокая вероятность террористических атак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
2
CBS: советник Трампа рассказала об одной из тем разговора президентов РФ и США
3
Спасший женщину из тонувшей машины полицейский не считает свой поступок героическим
4
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
5
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
6
Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ
7
Всемирная ассоциация олимпийцев пожизненно отстранила Лебедеву от исполкома организации
Темы дня
Реклама