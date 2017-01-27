Латвия отказалась от участия в Юношеском олимпийском фестивале из-за угрозы терактов

Саночник Павличенко уверен, что будет бороться за медали ЧМ в воскресной гонкеСпорт 27 января, 19:27
Архангельское Поморье — край зеленой тайги и морской романтикиЛичное время 27 января, 19:22
Японский грузовой корабль "Конотори-6" готовится к уборке орбиты от мусораКосмос 27 января, 19:19
Офис Ципраса назвал независимым решение суда по турецким военнымМеждународная панорама 27 января, 19:13
Рекорд расточительности: ФИФА представила годовой отчет о трансферах игроковСпорт 27 января, 19:13
Хореограф Юрий Григорович выпускает в Антверпене свой балет "Спартак"Культура 27 января, 19:02
Саночник Репилов немного разочарован, что не стал чемпионом мира в спринтеСпорт 27 января, 18:58
Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиацииАрмия и ОПК 27 января, 18:55
Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартамСпорт 27 января, 18:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 27 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия не будет участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме в связи с чрезвычайным положением и нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Такое решение в пятницу принял исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛOK).
Как сообщает пресс-служба ЛОК, комитет запросил по этому вопросу мнения у родителей каждого из спортсменов, которые должны были участвовать в состязаниях, а также у руководства спортивных федераций. Полученные ответы были очень противоречивыми, однако большинство высказалось против участия в турнире.
"На мой взгляд, никакие возможные финансовые потери, которые несомненно появятся в случае отказа от участия в соревнованиях, не могут быть ценнее, чем душевное спокойствие родителей и безопасность и здоровье их детей, чего ни ЛОК, ни организаторы мероприятия на 100% обеспечить не могут", - отметил президент ЛОК Алдонс Врублевскис. "Поэтому я считаю, что исполком ЛОК принял правильное решение - не ехать на фестиваль и не рисковать здоровьем и безопасностью спортсменов. У молодых спортсменов будет еще много разных возможностей показать себя в спорте", - добавил он.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится с 11 по 18 февраля в Эрзуруме. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов накануне принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции. При этом более 15 стран Европы полностью или частично отказались от участия в состязаниях.
Латвию на соревнованиях должны были представлять 50 молодых спортсменов в девяти видах спорта.
Ранее МИД балтийской республики выступил с рекомендацией серьезно взвешивать необходимость поездок в Турцию, где все еще действует чрезвычайное положение и сохраняется высокая вероятность террористических атак.