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Саночник Павличенко уверен, что будет бороться за медали ЧМ в воскресной гонке

Спорт
27 января, 19:27 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Спортсмен показал четвертый результат в спринте на чемпионате мира
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Семен Павличенко

Семен Павличенко

© Артур Лебедев/ТАСС

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Семен Павличенко, ставший четвертым в спринте на чемпионате мира, уверен, что будет одним из фаворитов в классической гонке. Об этом Павличенко сообщил ТАСС.

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Победу в спринте одержал австриец Вольфганг Киндль, серебро досталось россиянину Роману Репилову, третье место занял итальянец Доминик Фишналлер. Классическая гонка пройдет в воскресенье.

"У меня всю неделю не получались заезды, но сегодня жаловаться не на что, - заметил Павличенко. - Да, мне совсем немного не удалось дотянуться до третьего места, но это санный спорт, где отрывы очень часто бывают микроскопические. Тем более, сегодня был спринт - очень короткая дистанция".

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"Мне нисколько не обидно быть четвертым. Теперь нужно немного поработать с инвентарем и выходить в воскресенье на старт классической гонки. Я думаю, там все будет в порядке, и медали будут у нас. И опыт сегодняшнего спринта безусловно поможет в достижении этой цели", - подытожил собеседник агентства.

В субботу будут разыграны медали ЧМ у женщин и среди экипажей мужских саней-двоек. В воскресенье, в заключительный день соревнований, определятся победители у мужчин в одиночных санях и командной гонке.

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