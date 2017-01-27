Фернандес рассчитывает показать лучший результат сезона и в произвольной программе на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Испанский фигурист Хавьер Фернандес рассчитывает показать лучший результат сезона в произвольной программе и выиграть свой очередной чемпионат Европы. Об этом он сказал журналистам.

Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве с лучшим результатом сезона - 104,25 балла. На втором месте россиянин Максим Ковтун (94,53). Третье место занимает представитель Израиля Алексей Быченко (86,68).

"Думаю, мне удалась короткая программа. Вся работа, все тренировки выплеснулись в это выступление. Я рад, что зрителям понравилось мое катание. Надеюсь, что мне также удастся и произвольная программа, и я смогу еще раз стать чемпионом Европы", - сказал испанец, выигравший четыре предыдущих европейских первенства.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.