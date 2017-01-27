Свитер чемпиона СССР Китаева торжественно поднят перед матчем КХЛ "Спартак" - "Северсталь"

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Церемония поднятия символического свитера двукратного чемпиона СССР по хоккею в составе "Спартака" Дмитрия Китаева состоялась перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги на Малой спортивной арене Лужников между "Спартаком" и "Северсталью".
Китаев - воспитанник "Спартака", становился победителем чемпионата СССР в 1967 и 1969 годах. За "Спартак" выступал в сезоне-1956/57, а также с 1963 по 1979 годы. За красно- белых он провел 222 игры, в 1985-1989 годах входил в тренерский штаб "Спартака". Скончался в 2005 году.
В церемонии поднятия символического свитера с третьим номером приняла участие дочь Китаева.