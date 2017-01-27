Фанаты ХК "Спартак" в игре с "Северсталью" вывесили баннеры, призывающие ответить за сезон

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фанаты "Спартака" на матче с "Северсталью" вывесили баннеры, призывающие к ответу за неудачу команды в нынешнем сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На фанатском секторе за воротами на Малой спортивной арене Лужников, где располагаются наиболее активные болельщики красно-белых, вывешено четыре баннера. На трех из них нарисованы знаки вопроса, на еще одном написано "Кто за это ответит?".

"Спартак" лишился шансов на попадание в плей-офф в нынешнем сезоне после последнего матча со СКА, уступив на своем льду со счетом 1:2. Болельщики отметились акцией во время игры 23 января с ЦСКА (1:6), когда они скандировали нецензурные речевки в адрес соперника и его болельщиков, за что клуб был оштрафован на 600 тысяч рублей, а также вывесили два баннера, которые были сорваны полицией.

Еще раньше, накануне игры с ЦСКА, группа болельщиков пришла в раздевалку команды, где в грубой форме потребовала исправить нынешнюю ситуацию в чемпионате.