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"Сибирь" обыграла "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
27 января, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:1
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над тольяттинской "Ладой со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (26-я минута), Максим Игнатович (27) и Егор Миловзоров (60). У проигравших отличился Антон Шенфельд (32).

В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" занимает девятое место, набрав в 54 матчах 73 очка, "Лада" с 61 баллом идет 13-й.

В следующем матче "Сибирь" 31 января примет пекинский "Куньлунь", "Лада" 2 февраля также дома сыграет с казанским "Ак Барсом".

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