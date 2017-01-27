"Сибирь" обыграла "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над тольяттинской "Ладой со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (26-я минута), Максим Игнатович (27) и Егор Миловзоров (60). У проигравших отличился Антон Шенфельд (32).
В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" занимает девятое место, набрав в 54 матчах 73 очка, "Лада" с 61 баллом идет 13-й.
В следующем матче "Сибирь" 31 января примет пекинский "Куньлунь", "Лада" 2 февраля также дома сыграет с казанским "Ак Барсом".