МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Конгресс Международной федерации гребного спорта пройдет с 9 по 12 февраля в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Конгресс будет посвящен программе соревнований Олимпийских игр в Токио. И пройдет там же с 9 по 12 февраля. По поводу возможного представительства от России в международной федерации, то никаких выборов не будет", - сказал Свирин.