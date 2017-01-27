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ФГСР готова оказать помощь гребцу Федоровцеву в разбирательстве с его допинг-пробами

Спорт
27 января, 20:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
В четверг 36-летний спортсмен сообщил ТАСС, что лаборатория допустила ошибку при анализе его допинг-пробы, так как был перепутан номер пробирки в документах
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Сергей Федоровцев (слева)

Сергей Федоровцев (слева)

© AP Photo/Alik Keplicz

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) следит за ситуацией с Сергеем Федоровцевым и готова оказать ему любую помощь в разбирательстве с лабораторией, которая, по мнению спортсмена, допустила ошибку при анализе его допинг-пробы. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.

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В четверг 36-летний спортсмен сообщил ТАСС, что лаборатория допустила ошибку при анализе его допинг-пробы, так как был перепутан номер пробирки в документах.

"Мы постоянно находимся в контакте с Сергеем и международной федерацией по этому вопросу, но она никак это не комментирует. Следим за ситуацией, все под контролем, и если Сергею понадобиться какая-то помощь от нас, то мы ее окажем. Ждем, какая информация будет от международной организации, которая этим вопросом занимается", - сказал Свирин.

Международная федерация гребного спорта 1 июля сообщила, что в допинг-пробе Федоровцева обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. После чего спортсмен совместно с Федерацией гребного спорта России принял решение провести полное разбирательство в этом вопросе.

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