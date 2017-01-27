Свирин: президиум Федерации гребного спорта России состоится 4 февраля

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) состоится 4 февраля в рамках чемпионата России по гребле-индор. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.

"Президиум состоится 4 февраля в рамках проведения чемпионата России по гребле-индор. Нам предстоит обсудить достаточно большой список вопросов, начиная от критериев отбора в сборную и заканчивая позицией нашей федерации, которая будет представлена на конгрессе международной федерации. Нам предстоит многое обсудить и по штату и по бюджету, где мы будем принимать множество решений. Это должен быть плодотворный президиум", - сказал Свирин.

Свирин был избран президентом федерации 12 ноября на отчетно-выборной конференции. На этом посту он сменил Вениамина Бута.