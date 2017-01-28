​Цвет нации: четыре россиянина вошли в топ-100 игроков за всю историю НХЛ

В ночь на 28 января Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила 100 лучших игроков, выступавших в лиге с момента ее создания в 1917 году. В престижный перечень величайших хоккеистов североамериканской лиги, составленный специальной аналитической комиссией из 58 человек, вошли четыре российских игрока: Сергей Федоров, Павел Буре, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

В выборе игроков, помимо руководителей клубов НХЛ, тренеров, игроков и представителей СМИ, участвовали президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.

ТАСС вспоминает достижения отечественных хоккеистов, которые позволили им войти в топ-100 игроков НХЛ.

Драфт НХЛ : номер 74 (четвертый раунд, 1989 год).

: номер 74 (четвертый раунд, 1989 год). Клубы : "Детройт Ред Уингз" (1990-2003), "Анахайм Майти Дакс" (2003-2005), "Коламбус Блю Джекетс" (2005-2008) и "Вашингтон Кэпиталз" (2008-2009).

: "Детройт Ред Уингз" (1990-2003), "Анахайм Майти Дакс" (2003-2005), "Коламбус Блю Джекетс" (2005-2008) и "Вашингтон Кэпиталз" (2008-2009). Титулы : Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002), Президентский кубок (вручается победителю регулярного чемпионата, 1994/95, 1995/96, 2001/02).

: Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002), Президентский кубок (вручается победителю регулярного чемпионата, 1994/95, 1995/96, 2001/02). Индивидуальные награды : "Харт Трофи" (приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, 1994 год), "Фрэнк Дж. Селки Трофи" (приз лучшему нападающему оборонительного плана, 1994 и 1996 годы), "Тед Линдсей Эворд" (награда самому ценному хоккеисту регулярного сезона по мнению игроков лиги, 1994 год).

YouTube/Courtney Atkinson

Драфт НХЛ : номер 113 (шестой раунд, 1989 год).

: номер 113 (шестой раунд, 1989 год). Клубы : "Ванкувер Кэнакс" (1991-1998), "Флорида Пантерз" (1999-2002), "Нью-Йорк Рейнджерс" (2002-2003); в 1994 году играл за московский "Спартак" и немецкий "ЕВ Ландсхут".

: "Ванкувер Кэнакс" (1991-1998), "Флорида Пантерз" (1999-2002), "Нью-Йорк Рейнджерс" (2002-2003); в 1994 году играл за московский "Спартак" и немецкий "ЕВ Ландсхут". Индивидуальные награды : "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку сезона НХЛ, 1992 год), "Морис Ришар Трофи" (награда лучшему бомбардиру регулярного чемпионата лиги, 2000 и 2001 годы).

YouTube/SISCH713

Драфт НХЛ : номер 171 (шестой раунд, 1998 год).

: номер 171 (шестой раунд, 1998 год). Клубы : "Детройт Ред Уингз" (2001-2016); "Динамо" Москва (локаут-2004/05) и ЦСКА (локаут-2012/13).

: "Детройт Ред Уингз" (2001-2016); "Динамо" Москва (локаут-2004/05) и ЦСКА (локаут-2012/13). Титулы : Кубок Стэнли (2002, 2008), Президентский кубок (2001/02, 2003/04, 2005/06, 2007/08).

: Кубок Стэнли (2002, 2008), Президентский кубок (2001/02, 2003/04, 2005/06, 2007/08). Индивидуальные награды : "Леди Бинг Трофи" (трофей, присуждаемый игроку за сочетание честной борьбы, джентльменского поведения и высокого игрового мастерства; 2006-2009 гг),"Фрэнк Дж. Селки Трофи" (2008-2010 гг), "НХЛ плюс/минус Эворд" (статистический показатель, отражающий разницу заброшенных и пропущенных командой шайб за время нахождения игрока на льду, 2008 год).

YouTube/Puckin Around

Драфт НХЛ : номер 1 (первый раунд, 2004 год).

: номер 1 (первый раунд, 2004 год). Клубы : "Вашингтон Кэпиталз" (с 2005 года); "Динамо" Москва (во время локаута в сезоне-2012/13).

: "Вашингтон Кэпиталз" (с 2005 года); "Динамо" Москва (во время локаута в сезоне-2012/13). Титулы : Президентский кубок (2010, 2016).

: Президентский кубок (2010, 2016). Индивидуальные награды : "Колдер Трофи" (2006), "Харт Трофи" (2008, 2009, 2013), "Тед Линдсей Эворд" (2008-2010), "Арт Росс Трофи" (2008, награда игроку, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ), "Морис Ришар Трофи" (2008-2009, 2013-2016, награда лучшему снайперу лиги по итогам регулярного чемпионата).

YouTube/Washington Capitals

Андрей Михайлов