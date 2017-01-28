​Цвет нации: четыре россиянина вошли в топ-100 игроков за всю историю НХЛ

Карельский оператор "Ситилинк" получил кредит на новый проектБанк историй успеха 28 января, 9:01
Трипл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Филадельфию" в матче НБАСпорт 28 января, 8:53
МОК рассмотрит жалобу Балахничева на ПаундаСпорт 28 января, 8:36
Цвет нации: четыре россиянина вошли в топ-100 игроков за всю историю НХЛСпорт 28 января, 8:00
Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛСпорт 28 января, 7:49
Буре, Дацюк, Федоров и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛСпорт 28 января, 7:06
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДДПроисшествия 28 января, 6:43
Военные РФ за сутки оказали помощь более чем 4 тыс. жителей СирииПолитика 28 января, 6:25
В столичном регионе ожидается небольшой снег и до 6 градусов морозаМосква 28 января, 6:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ночь на 28 января Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила 100 лучших игроков, выступавших в лиге с момента ее создания в 1917 году. В престижный перечень величайших хоккеистов североамериканской лиги, составленный специальной аналитической комиссией из 58 человек, вошли четыре российских игрока: Сергей Федоров, Павел Буре, Павел Дацюк и Александр Овечкин.
В выборе игроков, помимо руководителей клубов НХЛ, тренеров, игроков и представителей СМИ, участвовали президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.
ТАСС вспоминает достижения отечественных хоккеистов, которые позволили им войти в топ-100 игроков НХЛ.
Андрей Михайлов