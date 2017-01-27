Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун опроверг создание альтернативной гоночной серии

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун опроверг информацию о создании альтернативной гоночной серии. Его слова приводит агентство Reuters.
Ранее британские СМИ сообщали о том, что Экклстоун в 2019 году может создать альтернативный чемпионат.
"Я строил чемпионат последние 50 лет, и сейчас он является моей гордостью. И последнее, чего я хочу, это увидеть его разрушение", - сказал Экклстоун.
Ранее американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым генеральным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.
Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.