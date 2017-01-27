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Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре матча за воздействие на судей

Спорт
27 января, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Инцидент произошел 22 января в матче премьер-лиги против "Бернли"
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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре матча за нарушение дисциплины и оскорбления в адрес арбитра. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.

Инцидент произошел 22 января в матче премьер-лиги против "Бернли" (2:1). Венгер был удален со скамейки запасных на 92-й минуте игры за оскорбления в адрес резервного арбитра. После этого он вступил в перепалку с рефери и позволил себе рукоприкладство.

Венгер признал свою вину и просил индивидуального слушания, которое состоялось в пятницу. Он также был оштрафован на £25 тысяч.

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