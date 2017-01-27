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"Торпедо" обыграло СКА в матче КХЛ, прервав серию из четырех поражений

Спорт
27 января, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
После первого периода главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра был удален до конца игры за оскорбление судьи
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Хоккеисты "Торпедо"

Хоккеисты "Торпедо"

© Елена Руско/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" обыграло санкт-петербургский СКА со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Николай Жердев (25-я минута), Владимир Галузин (41), Джон Норман (48) и Вячеслав Кулемин (59). У проигравших шайбы забросили Илья Каблуков (36) и Илья Ковальчук (12), продливший свою голевую серию до семи матчей.

После первого периода матча главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра был удален до конца игры за оскорбление судьи.

"Торпедо" занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ с 98 очками. СКА лидирует, имея в активе 124 балла.

Следующий матч "Торпедо" проведет 30 января дома против московского "Спартака", СКА днем ранее примет челябинский "Трактор"

Результаты других матчей:

"Ак Барс" - "Металлург" (Новокузнецк) - 6:0

"Локомотив" - "Салават Юлаев" - 5:3

"Нефтехимик" - "Авангард" - 4:0.

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