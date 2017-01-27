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Две шайбы Плэтта принесли ЦСКА победу над "Сочи" в матче КХЛ

Спорт
27 января, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:0
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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Сочи" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дубль оформил Джефф Плэтт (7-я и 52-я минуты).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 54 матчах 123 очка, "Сочи" с 80 баллами после 54 игр идет восьмым.

В следующем матче ЦСКА 29 января примет магнитогорский "Металлург", "Сочи" 1 февраля в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

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