Две шайбы Плэтта принесли ЦСКА победу над "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Сочи" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дубль оформил Джефф Плэтт (7-я и 52-я минуты).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 54 матчах 123 очка, "Сочи" с 80 баллами после 54 игр идет восьмым.

В следующем матче ЦСКА 29 января примет магнитогорский "Металлург", "Сочи" 1 февраля в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".