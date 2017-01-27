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Магнитогорский "Металлург" победил московское Динамо" в матче КХЛ

Спорт
27 января, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
В составе победителей дубль сделал Сергей Мозякин, установивший личный рекорд результативности за сезон - 77 очков
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Эпизод матча "Динамо" - "Металлург"

Эпизод матча "Динамо" - "Металлург"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин (10-я и 45-я минуты) и установил личный рекорд результативности за сезон, набрав 77 очков (40 шайб + 37 передач). У проигравших отличился Артем Подшендялов (2).

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 116 очками продолжает лидировать, "Динамо" на Западе занимает пятое место, набрав 98 очков.

В следующем матче 29 января "Металлург" на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Динамо" 31 января также в гостях встретится с загребским "Медвешчаком".

В другом мачте игрового дня подмосковный "Витязь" обыграл дома челябинский "Трактор" - 3:1, продлив победную серию до шести матчей.

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