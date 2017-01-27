Магнитогорский "Металлург" победил московское Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин (10-я и 45-я минуты) и установил личный рекорд результативности за сезон, набрав 77 очков (40 шайб + 37 передач). У проигравших отличился Артем Подшендялов (2).

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 116 очками продолжает лидировать, "Динамо" на Западе занимает пятое место, набрав 98 очков.

40-я шайба Мозякина. Это 77-е очко Сергея – лучший результат в карьере. #ДИНММГ pic.twitter.com/4XYurXSoVu — КХЛ (@khl) 27 января 2017 г.

В следующем матче 29 января "Металлург" на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Динамо" 31 января также в гостях встретится с загребским "Медвешчаком".

В другом мачте игрового дня подмосковный "Витязь" обыграл дома челябинский "Трактор" - 3:1, продлив победную серию до шести матчей.