Баскетболисты ЦСКА победили "Анадолу Эфес" в матче Евролиги

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфесом" со счетом 80:77 в домашнем матче 20-го тура Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий турецкого клуба Томас Эртель (24 очка). В составе армейцев лучшим стал Нандо де Коло, на счету которого 14 очков.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу лиги, одержав 15 побед в 20 встречах. "Анадолу Эфес", в активе которого восемь побед, идет девятым.
В следующем туре ЦСКА 2 февраля на выезде сыграет с турецким "Фенербахче", "Анадолу Эфес" 3 февраля также в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой".