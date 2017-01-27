Баскетболисты ЦСКА победили "Анадолу Эфес" в матче Евролиги

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфесом" со счетом 80:77 в домашнем матче 20-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий турецкого клуба Томас Эртель (24 очка). В составе армейцев лучшим стал Нандо де Коло, на счету которого 14 очков.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу лиги, одержав 15 побед в 20 встречах. "Анадолу Эфес", в активе которого восемь побед, идет девятым.

В следующем туре ЦСКА 2 февраля на выезде сыграет с турецким "Фенербахче", "Анадолу Эфес" 3 февраля также в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой".