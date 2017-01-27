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"Спартак" обыграл "Северсталь" и прервал серию из десяти поражений подряд в КХЛ

Спорт
27 января, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Победную шайбу в овертайме забросил Игорь Мирнов
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Голкипер "Спартака" Маркус Свенссон

Голкипер "Спартака" Маркус Свенссон

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе красно-белых голы на счету Тима Степлтона (17-я минута), Лукаша Радила (59) и Игоря Мирнова (64). У гостей отличились Сергей Монахов (23) и Юрий Трубачев (60).

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"Спартак" прервал серию из десяти поражений кряду в нынешнем сезоне, ранее команда лишилась шансов на выход в плей-офф. В сезоне-2013/14 "Спартак" установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд, тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013 года по 28 февраля 2014-го. Последний раз "Спартак" играл в плей-офф в сезоне-2010/11. Лучшим результатом красно-белых в КХЛ является выход в 1/4 финала в 2010 году.

В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 55 матчах 62 очка, "Северсталь" с 66 баллами располагается строчкой выше.

В следующей игре "Спартак" 30 января на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", "Северсталь" днем ранее примет уфимский "Салават Юлаев".

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